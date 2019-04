Fin de carrière pour Yossi Benayoun, qui devient directeur sportif du Beitar Jérusalem

(Belga) Yossi Benayoun, 38 ans, un des plus grands joueurs de l'histoire du football israélien, et le plus capé avec 102 sélections (24 buts) en équipe nationale, a décidé de prendre sa retraite, pour devenir directeur sportif du Beitar Jérusalem. La nouvellle a été annoncée sur le site internet d'AOL. Il aura disputé le dernier match de sa carrière de joueur le 8 avril pour le compte du Beitar, à Hapoel Tel Aviv (1-2).

Benayoun a notamment évolué, avec parfois des fortunes diverses, sous les couleurs de Liverpool, Chelsea ou encore Arsenal, en Premier League anglaise, où il avait débuté pour le compte de West Ham en 2005. Vainqueur de l'Europa League avec Chelsea en 2013 à Amsterdam (2-1 contre Benfica), puis cédé à Queens Park Rangers, il était ensuite rentré en Israël pour se lier au Maccabi Haifa en 2014. Il a depuis encore joué une saison au Maccabi Tel-Aviv, une autre au Beitar Jérusalem, au Maccabi Petah-Tikva et enfin douze matches pour le Beitar. Benayoun avait débuté en Europe au Racing Santander, de 2002 à 2005 (104 matches, 20 buts). Il avait auparavant joué quelques mois à Hapoel Be'er Sheva, lors de la saison 1997-1998, puis quatre ans au Maccabi Haifa. Il a joué 194 matches et inscrit 31 buts en D1 anglaise (129 matches et 22 buts en D1 israélienne). Il est avec Sergio Aguero et Harry Kane, le seul joueur auteur d'un hat-trick en Premier League, en Coupe d'Angleterre (FA Cup) et en Ligue des Champions. Le Beitar Jérusalem est troisième sur huit de la poule de rélégation des playoffs de la Ligat ha'Al. (Belga)