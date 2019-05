Fin de quarantaine pour le bateau de la Scientologie avec un cas de rougeole

(Belga) L'Eglise de la Scientologie a déclaré que tous les passagers de son petit bateau de croisière le Freewinds, qui était en quarantaine dans les Caraïbes à cause d'une malade de la rougeole, étaient libres de débarquer.

"Tous les passagers et membres d'équipage du Freewinds ont été complètement déclarés libérés de tout risque possible d'infection par la rougeole, ou du risque de contaminer d'autres personnes", a déclaré l'organisation dans un communiqué mercredi. "Tous les passagers et membres d'équipage sont libres d'aller et venir à leur guise", a ajouté le bureau des relations médias de la Scientologie dans un message à l'AFP. La personne malade était une membre d'équipage qui, selon l'organisation, a complètement guéri et a été déclarée saine par les autorités médicales une semaine auparavant. Elle avait été placée en confinement à bord. Le navire, basé à Willemstad dans l'île de Curaçao dans les Antilles néerlandaises, avait été placé en quarantaine à son arrivée à Sainte-Lucie le 30 avril. Il y était resté deux jours, puis était retourné à Willemstad le 4 mai où les autorités locales avaient également déclaré une quarantaine, le temps de vérifier que les passagers étaient immunisés ou sans risque de contracter le virus. (Belga)