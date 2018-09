Finalement, Robert Redford ne veut plus parler de retraite

L'acteur américain Robert Redford à New York le 20 septembre 2018, pour la première de "The Old Man and the Gun" KENA BETANCUR

Un peu plus d'un mois après avoir annoncé la fin de sa carrière de comédien, l'acteur américain Robert Redford est revenu sur ses déclarations et ne veut plus parler de retraite.

Interrogé lors de la première de son nouveau long métrage, "The Old Man and the Gun", par une journaliste du site spécialisé Variety, l'acteur de 82 ans a refusé de dire si ce film était bien son dernier en tant que comédien.

"Je ne réponds pas à ça", a-t-il glissé dans un sourire, expliquant qu'il voulait "préserver le mystère".

Début août, dans un entretien au magazine Entertainment Weekly, il avait pourtant été clair sur ses intentions.

"Il ne faut jamais dire jamais, mais je suis arrivé à la conclusion que jouer la comédie, c'est fini pour moi", avait-il déclaré, parlant de "The Old Man and the Gun" comme de son dernier rôle.

"Je prendrai le chemin de la retraite après ça, parce que je fais ça depuis que j'ai 21 ans", avait-il ajouté.

"C'était une erreur. Je n'aurais jamais du dire ça", a-t-il expliqué jeudi soir sur le tapis rouge, à New York.

"Si je prends ma retraite, je devrais simplement prendre mes distances avec le jeu d'acteur, sans bruit", a déclaré celui qui a reçu l'Oscar de la mise en scène en 1981.

"Je ne devrais pas en parler parce que cela attire trop l'attention", a-t-il regretté. "Je veux me concentrer sur ce film et sa distribution."

Dans un entretien au magazine Esquire, le réalisateur de "The Old Man and the Gun", David Lowery, avait révélé que Robert Redford avait bien mentionné, durant le tournage, qu'il s'agissait de son dernier film en tant qu'acteur.