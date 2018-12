Finistère: quatre membres d'une même famille retrouvés morts dans leur maison

Quatre membres d'une même famille ont été retrouvés morts vendredi dans leur maison à Guiclan, près de Morlaix (Finistère), a indiqué à l'AFP le parquet du Finistère, confirmant une information de la presse locale.

"Il s'agit d'un couple d'une quarantaine d'années" et de "leurs deux jeunes enfants, de 6 et 10 ans", qui "vivaient depuis quelques années" dans la commune, a précisé à l'AFP le maire de Guiclan Raymond Mercier, une information confirmée plus tard par le parquet.

"L'hypothèse la plus probable est celle d'un drame familial", car "la maison était fermée et les clés étaient à l'intérieur", a déclaré à l'AFP le procureur.

Les deux enfants ont été "retrouvés morts dans leur chambre" à l'étage et la mère "dans la chambre conjugale" au rez-de-chaussée, alors que son conjoint a lui été retrouvé "dans la salle de bains, dans la baignoire", a-t-il ajouté.

L'homme était "suivi" et avait des "antécédents psychiatriques", a dit le procureur, sans plus de précisions.

L'enquête a été confiée à la brigade de recherche de Plourin-les-Morlaix.

Selon le quotidien Le Télégramme, l'employeur de la femme avait donné l'alerte, s'inquiétant de ne pas la voir venir au travail, et les enfants ne s'étaient pas présentés à l'école jeudi et vendredi.