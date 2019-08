Flambée de rougeole en Europe où elle ressurgit dans quatre pays

(Belga) L'Europe connaît une flambée des cas de rougeole et cette maladie y ressurgit dans quatre pays, dont le Royaume-Uni, où elle était considérée comme éliminée, s'inquiète jeudi l'OMS, appelant à intensifier la vaccination.

L'Organisation mondiale de la santé fait état de 89.994 cas de rougeole dans 48 pays européens au premier semestre 2019, plus du double par rapport à la même période de l'an dernier (44.175) et d'ores et déjà davantage que pour toute l'année 2018 (84.462). En se fondant sur des chiffres de 2018, l'OMS a déclassé Royaume-Uni, Grèce, République tchèque et Albanie, où la maladie n'est plus jugée "éliminée". (Belga)