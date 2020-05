Foot: le manager de Newcastle plaide pour une reprise fin juin en Angleterre

Le manager de Newcastle Steve Bruce plaide pour une reprise fin juin en Premier League afin de laisser le temps aux joueurs de se préparer, sous peine de les voir "s'effondrer comme un château de cartes".

"La plupart des managers ont les mêmes inquiétudes. Nous avons besoin d'au moins six semaines. Je ne vois pas comment nous pouvons jouer des matches avant la fin juin", déclare-t-il dimanche dans le Sunday Telegraph.

Le gouvernement britannique a ouvert la porte à une reprise des compétitions à huis clos le 1er juin et la Premier League cherche des solutions pour essayer de disputer entre début juin et fin juillet les 92 matches qu'il reste pour achever la saison interrompue par la pandémie de nouveau coronavirus.

Les clubs se réunissent lundi pour adopter un protocole sanitaire permettant la reprise mardi de l'entraînement en respectant des mesures de distanciation physique dans le pays européen le plus endeuillé par la maladie (près de 35.000 morts).

Newcastle n'a plus joué depuis le 7 mars et l'ancien défenseur de Manchester United met en garde contre le risque de blessures si les joueurs reprennent trop vite.

"Il faut se souvenir qu'ils ont eu huit semaines d'arrêt et c'est probablement la plus longue pause que certains de ces joueurs ont eue dans leur carrière," explique-t-il.

"Si nous faisions une pré-saison, nous aurions six semaines et probablement six matches amicaux pour qu'ils soient prêts pour le premier match de championnat. Nous avons besoin d'une préparation suffisante pour que les joueurs soient en forme, sinon ils vont juste s'effondrer comme un château de cartes", ajoute-t-il.

Steve Bruce redoute moins les risques de contamination au coronavirus en jouant au football, étant donné les mesures très strictes prévues pour protéger les joueurs.

"Avec les mesures mises en place, il y a probablement plus de risques en allant au supermarché ou en mettant de l'essence dans sa voiture," ironise le technicien.

"Nous avons de la chance, nous pouvons être testés tous les trois jours", ajoute-t-il.

L'idée d'une reprise est très loin de faire l'unanimité chez les footballeurs, partagés entre crainte face au coronavirus et volonté de rejouer.

L'Allemagne est devenue samedi le premier championnat majeur de football à renouer avec la compétition. Tout comme l'Angleterre, l'Italie et l'Espagne espèrent encore reprendre, mais attendent le feu vers de leurs autorités politiques.