Foot: Suarez annonce un accord avec le Nacional, son club formateur en Uruguay

L'ancienne star du FC Barcelone et de Liverpool Luis Suarez a annoncé mardi qu'il avait conclu "un accord préliminaire" pour retourner dans son club formateur en Uruguay, le Nacional, durant trois mois avant la Coupe du monde au Qatar.

Le meilleur buteur de l'histoire de la sélection uruguayenne (68 buts), qui devrait participer à sa quatrième Coupe du monde, est libre de tout contrat après avoir quitté l'Atlético de Madrid à la fin de la saison dernière.

Suarez doit s'engager pour au moins trois mois avec le Nacional et disputer le tournoi de clôture du championnat uruguayen tout en se préparant pour le Mondial-2022 (21 novembre-18 décembre).

"Tout d'abord, je voudrais vous remercier pour la grande affection manifestée à mon égard et à celui de ma famille ces derniers jours", a déclaré Luis Suarez dans une vidéo publiée sur ses comptes de réseaux sociaux.

Les supporteurs du club ont récemment lancé une véritable campagne sur les réseaux sociaux pour convaincre El Pistolero de revenir au club.

Selon lui, cela a rendu impossible "de rejeter la possibilité de revenir jouer pour le Nacional". "Nous avons un accord préliminaire avec le club. Les détails seront finalisés dans les prochaines heures."

Le président du club Jose Fuentes a confirmé que les deux parties devaient seulement "régler quelques détails", mais que Suarez "devrait sûrement arriver la semaine prochaine".

Le buteur a fait ses débuts professionnels au Nacional à l'âge de 18 ans en mai 2005.

Après une saison complète, il est parti à Groningen aux Pays-Bas, puis à l'Ajax un an plus tard. C'est là qu'il a attiré l'attention de Liverpool, club avec lequel il a remporté la Coupe de la Ligue en 2012 et a terminé meilleur buteur du championnat d'Angleterre en 2014. Après trois saisons et demie en Angleterre, il a rejoint le FC Barcelone pour plus de 80 millions d'euros.

C'est en Catalogne qu'il connaît sa période la plus faste en formant la MSN Messi-Suarez-Neymar, remportant quatre titres de champion d'Espagne et la Ligue des champions en 2015. Meilleur buteur de Liga en 2016 il remporte son second Soulier d'or. Il remportera une nouvelle fois la Liga avec l'Atlético de Madrid en 2021.