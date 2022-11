Fortes pluies et éboulements: au moins 20 morts dans l'Est de la RDC

(Belga) Au moins vingt personnes sont mortes ces deux derniers jours dans des éboulements et inondations causés par de fortes pluies dans l'Est de la République démocratique du Congo (RDC), a-t-on appris samedi de sources administrative et policière.

La plupart des morts - au moins treize - ont jusqu'à présent été enregistrées vendredi dans un site d'exploitation artisanale d'or, à Rubaya, dans le territoire de Masisi (Nord-Kivu). "Les victimes sont des +creuseurs+ qui étaient dans des puits et des personnes qui se trouvaient aux alentours", a indiqué à l'AFP Jean-Paul Barindikije, secrétaire d'une association de mineurs artisanaux (creuseurs). "Plusieurs autres personnes sont encore enfouies sous le sol, les recherches continuent", a-t-il ajouté. Samedi, la pluie a provoqué des éboulements de maisons dans le centre de Rubaya. La police évoque un bilan de cinq morts. Selon un habitant, une mère et ses quatre enfants ont été emportés. Dans la localité de Bihambwe, à environ 5 km de Rubaya, "trois personnes d'une même famille ont été emportées par les eaux de la rivière", a également indiqué Kambale Muhindo, commandant de police. (Belga)