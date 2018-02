Forum économique de Davos - Trump s'envole pour convaincre Davos de faire affaires

(Belga) Donald Trump s'est envolé mercredi pour participer pendant deux jours au Forum économique de Davos et tenter de convaincre les élites mondiales que "l'Amérique d'abord", ce n'est pas le repli sur soi.

Le président américain, qui n'était pas accompagné de la Première dame, s'est envolé de la base aérienne d'Andrews, en banlieue de Washington, mercredi soir. "Je vais bientôt me rendre à Davos, en Suisse, pour raconter au monde à quel point l'Amérique est formidable et comment elle va bien. Notre économie décolle maintenant et avec tout ce que je fais cela ne pourra qu'aller encore mieux. Notre pays est enfin en train de GAGNER à nouveau!", a tweeté le président peu avant de prendre l'hélicoptère pour se rendre à l'aéroport. M. Trump doit prononcer un discours vendredi devant le Forum économique mondial qui réunit quelque 3.000 participants triés sur le volet dans la très chic station de ski suisse. L'exercice devrait tourner à une opposition de styles, car le discours protectionniste de Donald Trump et ses sorties intempestives sur des sujets géopolitiques sensibles tranchent avec le ton très consensuel prisé à Davos, où les tables rondes sur les bienfaits du libre-échange alternent avec les initiatives caritatives. Selon William Allein Reinsch, du Center for International and Security Studies, dire que Donald Trump "se jette dans la gueule du loup est une bonne métaphore". "Le président Trump défend les intérêts américains comme d'autres dirigeants défendent les leurs", a de son côté assuré le secrétaire américain au Trésor Steven Mnuchin. La venue de Trump en Suisse "se base sur le programme 'L'Amérique d'abord', mais 'L'Amérique d'abord' implique de travailler avec le reste du monde", a-t-il ajouté. Le président français Emmanuel Macron a quant à lui dit à la Radio Télévision Suisse avoir "vivement recommandé (à Donald Trump) de venir à Davos pour expliquer sa stratégie et se plonger dans ce bain, se confronter à d'autres idées, être avec nous dans ce multilatéralisme un peu informel". Soulignant à cette occasion une relation personnelle "très forte" avec son homologue américain, Macron a précisé qu'il se rendrait à Washington en avril. (Belga)