Conflit USA-IRAN - LE DIRECT: la foule afflue en masse pour l'enterrement du général Soleimani dans sa ville natale

USA-IRAN, l'escalade continue. Le président américain multiplie les messages menaçants envers la République islamique depuis l'élimination, vendredi, dans un raid américain à Bagdad, du général iranien Qassem Soleimani. Téhéran a promis de "venger durement" cette mort, au moment opportun, et notamment par une action militaire. Dimanche, M. Trump a encore menacé Téhéran de "représailles majeures" en cas d'attaque iranienne contre des installations américaines au Moyen-Orient. Hier, une foule immense a rendu hommage au général Soleimani dans la capitale Téhéran. Aujourd'hui, place à l'enterrement du général dans sa ville natale.

La rédaction de RTL INFO se mobilise pour vous faire suivre l'évolution de la situation tout au long de la journée.

LE DIRECT

7h30 Enterrement du général Soleimani: les habitants de Kerman affluent en masse

Les habitants de Kerman affluent en masse mardi matin dans le centre de cette ville du sud-est de l'Iran où doit être enterré dans la journée le général Qassem Soleimani, tué vendredi par Washington en Irak, ont constaté des journalistes de l'AFP.

La mobilisation populaire apparaît tout aussi importante que celle qui s'est manifestée dimanche et lundi à Téhéran et dans les autres villes où les cercueils de l'officier et de ses compagnons d'armes tués avec lui ont transité pour un hommage populaire. S'adressant à la marée humaine en deuil emplissant la place Azadi et ses alentours, le général de division Hossein Salami, commandant en chef des Gardiens de la Révolution, l'armée idéologique de la République islamique, a commencé à rendre hommage au défunt et à son bras droit, le général de brigade Hossein Pourjafari, tué en même temps que lui. "Le martyr Qassem Soleimani est plus puissant et vivant maintenant qu'il est mort", a-t-il lancé à la foule, qui n'a rompu son silence que pour scander "Mort à l'Amérique". "L'ennemi l'a tué d'une manière injuste", a ajouté l'officier devant les cercueils de Soleimani et Pourjafari exposés sur la place parmi des gerbes de fleurs.