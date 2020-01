Conflit USA-IRAN - LE DIRECT: énorme foule pour l'enterrement du général Soleimani dans sa ville natale

USA-IRAN, l'escalade continue. Le président américain multiplie les messages menaçants envers la République islamique depuis l'élimination, vendredi, dans un raid américain à Bagdad, du général iranien Qassem Soleimani. Téhéran a promis de "venger durement" cette mort, au moment opportun, et notamment par une action militaire. Dimanche, M. Trump a encore menacé Téhéran de "représailles majeures" en cas d'attaque iranienne contre des installations américaines au Moyen-Orient. Hier, une foule immense a rendu hommage au général Soleimani dans la capitale Téhéran. Aujourd'hui, place à l'enterrement du général dans sa ville natale.

La rédaction de RTL INFO se mobilise pour vous faire suivre l'évolution de la situation tout au long de la journée.

LE DIRECT

9h L'Iran classe "terroristes" toutes les forces américaines



Le Parlement iranien a adopté mardi en urgence une loi classant toutes les forces armées américaines comme "terroristes" après l'assassinat en Irak du général Qassem Soleimani par une frappe américaine. Les députés ont amendé une loi récente qui déclarait "terroristes" les forces américaines déployées de la Corne de l'Afrique à l'Asie centrale en passant par le Moyen-Orient. Le nouveau texte étend cette dénomination au Pentagone, à l'ensemble des forces américaines, aux responsables de l'assassinat de Soleimani, et à toute personne physique ou morale impliquée dans sa mort.

8h30 L'Allemagne retire une partie de ses soldats d'Irak



L'armée allemande a annoncé mardi le retrait d'une partie de ses soldats actuellement stationnés en Irak pour des missions de formation et leur transfert en Jordanie et au Koweït en raison des tensions dans la région. Le contingent allemand basé à Bagdad et à Taji au nord de la capitale irakienne, fort d'une trentaine de personnes, va être "provisoirement réduit" et les soldats concernés seront transférés dans le Koweït voisin et en Jordanie, a indiqué à l'AFP un porte-parole du ministère de la Défense.

8h Les militaires belges coincés dans un camp en Irak

L’OTAN s’est réuni hier pour revoir le niveau de sécurité de nos militaires en Irak. Des consignes ont été données. Le niveau 3 de sécurité est de ne nouveau d’application et nos soldats ne peuvent pas sortir de leur camp jusqu’à nouvel ordre. Philippe Goffin, le ministre de la Défense estime cette mesure de sécurité nécessaire vu le contexte mais "dire que nos militaires sont inutiles n’est pas vrai, notre présence est bien réelle, mais il y a un temps de sécurisation qui est tout à fait normal", déclare-t-il.

7h30 Enterrement du général Soleimani: les habitants de Kerman affluent en masse

Les habitants de Kerman affluent en masse mardi matin dans le centre de cette ville du sud-est de l'Iran où doit être enterré dans la journée le général Qassem Soleimani, tué vendredi par Washington en Irak, ont constaté des journalistes de l'AFP.

La mobilisation populaire apparaît tout aussi importante que celle qui s'est manifestée dimanche et lundi à Téhéran et dans les autres villes où les cercueils de l'officier et de ses compagnons d'armes tués avec lui ont transité pour un hommage populaire. S'adressant à la marée humaine en deuil emplissant la place Azadi et ses alentours, le général de division Hossein Salami, commandant en chef des Gardiens de la Révolution, l'armée idéologique de la République islamique, a commencé à rendre hommage au défunt et à son bras droit, le général de brigade Hossein Pourjafari, tué en même temps que lui. "Le martyr Qassem Soleimani est plus puissant et vivant maintenant qu'il est mort", a-t-il lancé à la foule, qui n'a rompu son silence que pour scander "Mort à l'Amérique". "L'ennemi l'a tué d'une manière injuste", a ajouté l'officier devant les cercueils de Soleimani et Pourjafari exposés sur la place parmi des gerbes de fleurs.