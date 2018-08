Four nations: une liste d'expérience chez les All Black avant l'Australie

On prend les mêmes... Le sélectionneur des All Blacks Steve Hansen a annoncé lundi un groupe d'expérience, avec les incontournables Kieran Read et Beauden Barrett, en vue du Four nations qui débute le 18 août.

A moins de deux semaines des débuts en Australie, le technicien néo-zélandais a préféré s'appuyer sur le noyau dur de son équipe, en n'appelant que deux novices à zéro sélection dans sa liste de 33 joueurs, dans le but d'"approfondir le jeu" des doubles champions du monde en titre.

"Alors qu'il fallait trouver des ressources l'année passée, et que nous allons continuer à le faire sur certains postes, cette saison sera plutôt axée sur le fait d'approfondir notre jeu et d'améliorer les combinaisons entre joueurs", a-t-il justifié.

"A la fin de l'année, nous devrons avoir une image plus nette de qui et de quoi seront nécessaires pour le Mondial-2019", a-t-il poursuivi.

Le capitaine Read et le deuxième ligne Brodie Retallick, 176 capes à eux, ont été rappelés alors qu'ils reviennent de blessure.

Les cadres Dane Coles et Sonny Bill Williams ont également reçu leur convocation bien qu'ils soient blessés, au dos pour le talonneur et à un genou pour le trois-quarts.

Le reste de la liste est sans surprise, avec dix joueurs de la franchise des Canterbury Crusaders tout juste sacrée en Super Rugby, dont l'ouvreur Richie Mo'unga, étincelant lors de la finale samedi contre les Lions (37-18).

La Nouvelle-Zélande, double tenante du titre, a remporté cinq des six dernières éditions du Four nations. Elle débutera chez les Wallabies le 18 août à Sydney avant de les recevoir la semaine suivante à Auckland.

Le groupe néo-zélandais:

Avants (18): Dane Coles, Codie Taylor, Nathan Harris, Owen Franks, Joe Moody, Tim Perry, Karl Tu'inukuafe, Ofa Tu'ungafasi, Scott Barrett, Brodie Retallick, Sam Whitelock, Sam Cane, Jackson Hemopo, Shannon Frizell, Kieran Read (capitaine), Ardie Savea, Liam Squire, Luke Whitelock.

Arrières (15): TJ Perenara, Aaron Smith, Te Toiroa Tahuriorangi, Beauden Barrett, Damian McKenzie, Richie Mo'unga, Ryan Crotty, Jack Goodhue, Sonny Bill Williams, Anton Lienert-Brown, Jordie Barrett, Rieko Ioane, Nehe Milner-Skudder, Waisake Naholo, Ben Smith.