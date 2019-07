Fourrure ne rime plus avec haute couture

Pour la prochaine collection d'hiver, la fourrure ne sera plus autant convoitée par les couturiers.

L'hiver prochain, les plumes flotteront sur des robes aériennes et protégeront les oreilles sur des chapkas, les manteaux en cachemire envelopperont les tuniques en soie, mais la fourrure ne fait plus rêver les couturiers.



Au dernier jour de la haute couture à Paris, Jean Paul Gaultier a joyeusement imité ce matériau du luxe avec des imprimés, des plumes et des jeux optiques dans son premier défilé très attendu depuis qu'il avait renoncé à la fourrure en novembre. Les gigantesques chapkas sont en plumes rose et turquoise, le relief des doudounes contribue à l'effet 3D de la fourrure de renard, les pois "panthère" miroitent sur du satin matelassé. "C'est une collection entièrement sans fourrure", a déclaré à l'AFP le couturier qui avait travaillé avec le matériau pendant 30 ans.

Le Néerlandais Ronald Van Der Kemp soutient la même démarche: "je n'utilise pas de fourrure, ou alors c'est qu'elles ont été jetées", a-t-il déclaré à l'AFP. Un boléro et un manteau au défilé mercredi ont été conçus à partir de pièces de duvet cousues en tubes. "La fourrure c'est quelque chose qui n'a plus la place dans la vie de tous les jours", selon l'Italien Maurizio Galante. "C'est le monde qui change, c'est aussi le climat, le respect pour les animaux".