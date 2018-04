Fox lève le voile sur son biopic dédié à Freddie Mercury

(Belga) Le studio Twentieth Century Fox a levé le voile sur son film biographique dédié à la légende du rock Freddie Mercury et sur un film de Robert Rodriguez produit par James Cameron, au dernier jour de la convention CinemaCon, conférence annuelle où les studios convergent à Las Vegas pour dévoiler aux exploitants de salles et à la presse leurs titres à venir.

C'est la star de la série sur un pirate informatique "Mr. Robot", Rami Malek, qui incarnera le charismatique compositeur et interprète mort du sida en 1991, à 45 ans, d'une infection liée à la maladie. "Bohemian Rhapsody", qui sort le 31 octobre en France et le 2 novembre en Amérique du nord, explore l'identité complexe du leader de Queen, une bête de scène à la voix puissante. Le musicien, hors des projecteurs, est dépeint comme essayant de trouver qui il est, en tant qu'immigré de Zanzibar en Grande-Bretagne, et aux origines perses, avec une pansexualité que lui-même ne parvenait à définir. En proie à des influences néfastes, il quitte Queen mais se réunit avec ses partenaires Brian May, Roger Taylor et John Deacon pour le concert de charité Live Aid - le plus grand concert jamais organisé. Robert Rodriguez, un ami du cinéaste mythique James Cameron ("Avatar", "Titanic"), était présent pour dévoiler son adaptation d'une bande-dessinée manga, "Alita: Battle Angel". Le film est co-produit par James Cameron, qui a écrit le scénario initial. Le public de CinemaCon a fortement applaudi la présentation de "The Hate U Give", avec la star de télé Issa Rae, Anthony Mackie et le rappeur Common, adapté d'un roman à succès d'Angie Thomas sur les nombreux cas médiatisés d'afro-américains sans armes tué par des policiers ces dernières années. (Belga)