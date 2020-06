Fox News s'excuse pour un graphique liant gains boursiers et violences racistes

(Belga) La chaîne de télévision américaine Fox News a présenté ses excuses pour avoir diffusé un graphique liant des hausses sur les marchés boursiers à des violences racistes envers des hommes noirs, y compris l'assassinat de Martin Luther King le 4 avril 1968 ou la mort de George Floyd aux mains d'un policier blanc le 25 mai.

Ce graphique, montré vendredi sur la chaîne conservatrice dans le cadre de l'émission "Special Report with Bret Baier", recensait les hausses intervenues après ces deux événements ainsi qu'après l'acquittement en 1992 de quatre policiers blancs qui avaient abattu en 1991 un automobiliste noir, Rodney King, et la mort en 2014 d'un jeune Noir de 17 ans, Michael Brown, tué par un policier blanc. D'autres médias, dont Fortune Magazine, ont souligné pour leur part que les marchés financiers avaient tendance à rebondir après des périodes de troubles sociaux. "L'infographie utilisée dans Special Report sur Fox News pour illustrer les réactions des marchés à des moments historiques de troubles sociaux n'aurait jamais dû être diffusée à la télévision sans une mise en contexte complète", a déclaré samedi la télévision par câble. "Nous nous excusons pour l'insensibilité de l'image et prenons l'affaire au sérieux", ajoute-t-elle dans un communiqué retweeté sans commentaires par Bret Baier. Le graphique a suscité l'indignation au moment où des manifestations massives se déroulent dans tout le pays pour protester contre le racisme et les violences policières après la mort de George Floyd. "Ce graphique montre clairement que @FoxNews se fiche de la vie des Noirs", a commenté sur Twitter le représentant de l'Illinois Bobby Rush. (Belga)