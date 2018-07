France/14 Juillet: Singapour et Japon à l'honneur, les Belges invités

(Belga) Japon et Singapour invités d'honneur, Belges sans rancune dans le cortège, hommage aux blessés, l'astronaute Thomas Pesquet dans les airs... L'édition 2018 du défilé du 14 juillet, jour de fête nationale française, sera ponctuée de temps forts et clins d'oeil.

Au total, quelque 4.290 militaires, 220 véhicules, 250 chevaux, 64 avions et 30 hélicoptères seront mobilisés pour l'événement, organisé sur la célèbre avenue des Champs-Élysées, au coeur de Paris. Après les États-Unis, le Japon et Singapour seront les invités d'honneur cette année. Les drapeaux des deux pays asiatiques ouvriront le défilé aux côtés de l'emblème français, escortés par sept soldats de chaque nationalité. Convié par le président Emmanuel Macron, le Premier ministre japonais Shinzo Abe a dû annuler sa venue en raison des graves inondations dans son pays. Il sera remplacé par le ministre japonais des Affaires étrangères, Taro Kono. Le Premier ministre singapourien Lee Hsien Loong sera également dans la tribune présidentielle. Depuis 20 ans, des pilotes de chasse singapouriens sont formés sur la base française de Cazaux (Sud-Ouest). Plus de 180 d'entre eux y ont été brevetés. L'année 2018 marque parallèlement le 160e anniversaire des relations diplomatiques entre la France et le Japon. Sans rancune après la défaite de leur équipe mardi face aux Bleus en demi-finale de la Coupe du monde de football, des soldats belges du bataillon de chasseurs ardennais descendront les Champs-Élysées à bord de blindés Piranha, aux côtés des Français du 152e régiment d'infanterie, surnommés...les Diables Rouges, tout comme les joueurs de l'équipe nationale belge. Avant le défilé à pied, 64 avions traverseront le ciel de Paris, dont les neuf Alphajet de la Patrouille de France avec à leur bord trois blessés de guerre issus des Forces spéciales françaises. Dixième Français à être allé dans l'espace, Thomas Pesquet aura le privilège de voler au-dessus du public à bord d'un Rafale. L'une des quatre premières femmes officiers à avoir servi à bord d'un sous-marin nucléaire français défilera au côté de son équipage. La Marine française vient seulement d'ouvrir au personnel féminin cette filière très fermée. Un an après la crise ouverte entre Emmanuel Macron et son chef d'état-major sur des questions budgétaires, qui avait provoqué le départ de ce dernier, l'orage est passé: les armées défileront ce 14 juillet fortes de la promesse de moyens accrus. Le Parlement a approuvé en juin la Loi de programmation militaire 2019-2025, qui prévoit près de 300 milliards d'euros de crédits cumulés pour atteindre 2% du produit intérieur brut (PIB) d'ici sept ans.