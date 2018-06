France/14-Juillet: Singapour et Japon invités, l'opération Irma à l'honneur

(Belga) Le Japon et Singapour seront les invités d'honneur du défilé du 14 juillet, qui rendra un hommage particulier aux forces ayant secouru les populations frappées en 2017 par l'ouragan Irma aux Antilles françaises, a annoncé jeudi le gouverneur militaire de Paris.

Le président Emmanuel Macron "a invité les Premiers ministres japonais et singapourien à assister au défilé" organisé chaque année le jour de la fête nationale française, a indiqué le général Bruno Le Ray lors d'un point presse du ministère des Armées. Les emblèmes des deux pays asiatiques ouvriront le défilé sur les Champs-Elysées, escortés par sept soldats de chaque nationalité, ouvrant la voie aux 4.290 hommes et femmes qui chemineront à pied de l'Arc de Triomphe à la Place de la Concorde, dans le centre de la capitale. Singapour est l'un des principaux partenaires de l'armée de l'Air française en Asie du Sud-Est. Depuis 20 ans, des pilotes de chasse singapouriens sont formés sur la base aérienne de Cazaux (sud-ouest). Depuis 1998, plus de 180 d'entre eux y ont été brevetés. L'année 2018 marque par ailleurs le 160e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la France et le Japon. D'autres nations étrangères seront représentées: des gendarmes espagnols et des véhicules belges prendront également part au défilé. L'an dernier, le président Macron avait invité son homologue américain Donald Trump à assister aux festivités. L'édition 2018 du 14-Juillet mettra particulièrement à l'honneur les unités envoyées au secours des populations locales après le passage dévastateur en septembre 2017 des ouragans Irma et Maria dans les Antilles françaises, qui ont frappé respectivement les îles Saint-Barthélemy et Saint-Martin, et La Guadeloupe et la Martinique. Avant le défilé à pied, 64 avions perceront le ciel de Paris, dont les neuf Alphajet de la Patrouille de France avec à leur bord trois blessés des armées françaises, et, pour la première fois, un avion ravitailleur A330 MRTT, nouveau venu dans la flotte de l'armée de l'Air. Une quinzaine de ces appareils doivent remplacer à terme la flotte française vieillissante de C135. Quelque 220 véhicules, 250 chevaux de la Garde républicaine et 30 hélicoptères des armées, de la gendarmerie et de la sécurité civile clôtureront le défilé ayant cette année pour thème "Fraternité d'armes sous l'uniforme: l'engagement d'une vie". L'animation finale se fera en musique. Orchestres et choeur militaires seront accompagnés par la cantatrice Julie Cherrier, qui interprètera "L'Hymne à l'Amour" et "La Marseillaise". (Belga)