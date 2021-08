France: la Guadeloupe reconfinée pour 3 semaines avec couvre-feu et déplacements limités

La Guadeloupe, confrontée à une "situation catastrophique" sur le plan de l'épidémie du Covid-19, va être reconfinée pour une durée d'au moins trois semaines à partir de demain/mercredi 20H00, a annoncé lundi le préfet Alexandre Rochatte. L'île antillaise suit le territoire voisin de la Martinique, confiné depuis vendredi soir pour trois semaines aussi. L'île de la Réunion, dans l'océan Indien, a également renoué ce week-end avec un confinement partiel en journée pour deux semaines, renforcé d'un couvre-feu strict de 18H00 à 05H00.

"Nous sommes dans une situation catastrophique, nous avons dépassé les 3.000 cas par semaine", a alerté Valérie Denux, directrice générale de l'Agence régionale de santé (ARS) de Guadeloupe, lors d'une conférence de presse commune avec le préfet.

A partir de mercredi soir, le couvre-feu sera donc "avancé à 20H00 jusqu'à 05H00", et dans la journée il y aura "des restrictions de déplacement dans une sphère de 10 km autour de son domicile", a précisé le préfet. "Pour aller plus loin, il faut un motif impérieux" et une attestation sera nécessaire, a-t-il ajouté.

Si les commerces restent ouverts, ainsi que les restaurants à midi, les bars seront tous fermés, tout comme les gymnases, stades et piscines. Il sera interdit de pique-niquer sur les plages et d'emporter des sonos sur les bateaux pour y organiser des soirées. "J'en appelle à ce que toutes les manifestations du mois d'août soient annulées ou reportées, notamment les fêtes patronales", très fêtées en Guadeloupe, a insisté le préfet. "J'espère qu'on n'aura pas besoin d'aller plus loin", a conclu le préfet, indiquant qu'un nouveau point serait fait la semaine prochaine.

Valérie Denux a souligné que le nombre de cas de Covid-19 avait été "multiplié par plus de 10 en 3 semaines". "Le taux d'incidence est à 828 pour 100.000 habitants. On n'a jamais atteint ce taux en Guadeloupe", a-t-elle insisté. Appelant "toutes les forces médicales qui voudraient bien nous aider" à le faire, "y compris ceux qui sont en congés sur le territoire", elle a également indiqué qu'aucun des 22 patients qui se trouvent actuellement en réanimation Covid sur l'île n'étaient vaccinés.