France: La Réunion et la Martinique reconfinées, l'épidémie progresse dans l'Est

La Réunion et la Martinique, départements français d'Outre-mer, s'apprêtent à reconfiner face à la hausse fulgurante des cas de Covid-19, une situation qualifiée de "dramatique" par le Premier ministre Jean Castex qui regrette les "rétifs à la vaccination".

Alors que la hausse des contaminations dues au variant Delta se concentrait ces dernières semaines en métropole, principalement dans les zones touristiques - littoral atlantique et côte méditerranéenne -, le gouvernement juge aussi la situation épidémique "inquiétante" dans le l'Est et chez les jeunes.

Trois premiers patients hospitalisés pour Covid-19 en Martinique, où les services sont saturés, seront transférés samedi vers Paris par un vol médicalisé, a confirmé jeudi à l'AFP Benjamin Garel, directeur du CHU de Fort-de-France.

A la veille de nouvelles manifestations qui s’annoncent plus importantes que celles de samedi dernier (161.000 personnes) contre l'extension du pass sanitaire et la vaccination obligatoire, le gouvernement continue de vouloir convaincre.

"La vaccination est absolument indispensable", a martelé le Premier ministre devant des élus du Sud-Ouest, évoquant les pays qui "rêveraient de se vacciner mais qui n'y ont pas accès et où la pandémie fait des ravages". "Rien ne vaut la preuve par l'exemple", a-t-il ajouté dans un souci de dialogue et de pédagogie.

Depuis mercredi, trois autres îles des Antilles françaises (Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélémy) sont venus rejoindre La Réunion et la Martinique qui étaient déjà en état d'urgence sanitaire depuis le 13 juillet.

Devant cette situation, l'armée va dépêcher "de l'ordre de 40 à 50 spécialistes militaires médicaux (médecins, infirmiers, réanimateurs, etc.) et logisticiens" en Martinique, "en appui du CHU de Fort-de-France dans les prochains jours", a-t-elle indiqué.

Le nombre de cas positifs y est passé de 2.241 cas positifs la semaine dernière à 3.537 cas, selon la préfecture, et le taux d'incidence de 280 cas à 995 pour 100.000 habitants.

"Il y a vraiment une différence nette, visible entre les populations qui se vaccinent et celles qui ne se vaccinent pas", a affirmé Jean Castex.

Victime du variant Delta et très peu vaccinée, La Réunion renoue avec un confinement partiel en journée ce week-end, pour deux semaines, renforcé d'un couvre-feu strict de 18H00 à 05H00, une première depuis le confinement du printemps 2020.

Sur l'île, le taux d'incidence atteint 350 cas pour 100.000 habitants et le taux de positivité s'élève à près de 10%, selon les autorités locales.

En France, 1.015 patients malades d'une forme grave du Covid-19 étaient traités jeudi dans les services de soins critiques contre 992 mercredi, tandis que le nombre quotidien de nouvelles contaminations restait au-dessus des 25.000. Le nombre d'hospitalisations a lui aussi légèrement augmenté, avec 7.236 patients jeudi contre 7.208 mercredi et 501 nouvelles admissions.