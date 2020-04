France: le Britannique Ed Vulliamy présidera le Prix Bayeux des correspondants de guerre

(Belga) Le journaliste britannique Ed Vulliamy, 65 ans, présidera la 27e édition du Prix Bayeux-Calvados des correspondants de guerre prévue en Normandie du 5 au 11 octobre, ont annoncé lundi ses organisateurs.

"C'est une grande plume du Guardian et de The Observer qui présidera cette année les travaux du jury: Ed Vulliamy a été correspondant de guerre en Irlande du Nord, en Bosnie, en Irak et dans de nombreuses autres zones de conflit", annoncent la ville de Bayeux, le département du Calvados et la région Normandie (ouest), co-organisateurs du prix. Ce journaliste de la "génération Sarajevo" a également réalisé de nombreux reportages sur le crime organisé, en Italie ou à la frontière americano-mexicaine, rappellent les collectivités dans leur communiqué. "Je déteste la guerre: mon père était pacifiste et ma grand-mère, Irlandaise ayant vécu la guerre d'indépendance, l'était tout autant. Mais la guerre ne cesse de venir à moi!", explique Ed Vulliamy dans le communiqué. En 1992 il fût le premier à pénétrer, avec une équipe de télévision, dans le camp de concentration d'Omarska en Bosnie-Herzégovine. En 2006 il témoignera, ces images à l'appui, devant la Cour pénale internationale de La Haye, aux Pays-Bas. Distingué pour son travail et pour ses livres à plusieurs reprises, Ed Vulliamy a notamment reçu le prix Amnesty International pour son engagement en faveur des Droits de l'Homme. L'affiche de l'édition 2020 du Prix Bayeux sera une enfant triste habillée de bleu au milieu de femmes de djihadistes, totalement drapées de noir, photographiée par Patrick Chauvel, lauréat du prix en photo en 2019, dans un désert où les Kurdes les avaient rassemblées. Les candidats au 27e Prix Bayeux doivent envoyer avant le 15 juin leurs reportages photo, radio, télévision et presse écrite traitant d'une situation de conflit ou d'un fait d'actualité concernant la défense des libertés et de la démocratie. Ils doivent avoir été réalisés entre le 1er juin 2019 et le 31 mai 2020, et concourent chacun pour une dotation de 7.000 euros. En 2019, 55 des 314 reportages reçus avaient été soumis au jury alors présidé par la journaliste vedette de CNN Christiane Amanpour. Outre le reportage pour Paris-Match de Patrick Chauvel, la 26e édition avait récompensé, en presse écrite Fritz Schaap du journal allemand Der Spiegel, en radio Sami Boukhelifa de RFI et en télévision trois journalistes de la BBC.