France: le Mali salue la "bravoure" de Mamoudou Gassama

(Belga) L'ambassade du Mali en France a salué lundi la "bravoure" de Mamoudou Gassama, un Malien devenu héros en France après avoir sauvé un enfant, le comparant à son compatriote Lassana Bathily, qui avait sauvé plusieurs personnes lors de l'attaque contre un magasin juif en 2015 à Paris.

Mamoudou Gassama, migrant et sans-papiers de 22 ans, a posé "un acte de bravoure et de vaillance" en escaladant, "à la seule force de ses bras", la façade d'un immeuble parisien pour sauver un enfant de quatre ans suspendu à une balustrade au 4e étage, a écrit l'ambassadeur du Mali, Toumani Djimé Diallo, dans un communiqué. Le jeune Malien a été reçu par l'ambassadeur au consulat général du Mali. Au cours de la rencontre, le président malien Ibrahim Boubacar Keita a téléphoné à Mamoudou Gassama pour "le féliciter", selon la page Facebook de l'ambassade, qui précise : "Le président a rappelé que le jeune Gassama a honoré tout le Mali". "Le courage" de M. Gassama, reçu lundi à l'Elysée par le président français Emmanuel Macron qui lui a promis la régularisation de sa situation et la nationalité française, "démontre des valeurs d'humanité et d'amour pour son prochain, éléments fondamentaux de la société malienne, également valeurs républicaines chères à la France", a ajouté le diplomate. "En posant cet acte de bravoure, notre compatriote rejoint Lassana Bathily, qui s'est illustré en sauvant au péril de sa vie des clients du magasin Hyper Cacher lors d'une attaque terroriste du 9 janvier 2015", ajoute M. Diallo. Lassana Bathily, un demandeur d'asile malien, avait lui aussi été naturalisé par la France pour son courage. Il était présent lors de la réception au consulat du Mali de Mamoudou Gassama. (Belga)