Francfort s'apprête à désamorcer une bombe de la Deuxième Guerre mondiale de 500 kilos

La ville de Francfort (ouest de l'Allemagne) se préparait dimanche à désamorcer une bombe de 500 kilos provenant de la Deuxième Guerre mondiale. Plusieurs milliers de personnes étaient priées de quitter leur domicile pour une bonne partie de la journée.

La bombe, d'origine américaine, a été découverte au cours de travaux. Les autorités ont dressé une zone d'évacuation à l'est de la ville, qui comprend la Banque centrale européenne et de nombreux hôpitaux et instituts de soins. Le zoo était également fermé. Vingt-cinq patients plongés dans le coma ont dû être déplacés, mais cela s'est fait sans souci, a indiqué un porte-parole des pompiers. Au total, quelque 16.500 personnes devaient avoir quitté leur domicile pour 8h00. La circulation des transports publics a également été adaptée. Un spécialiste en armement a prévu que le dispositif serait maintenu quatre heures durant, comprenant notamment le désamorçage à distance de la bombe. Les pompiers de la ville commencent à devenir experts en la matière. En septembre 2017, 65.000 résidents avaient dû être évacués après la découverte d'une bombe britannique de 1,8 tonne.