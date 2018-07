Francophonie: une chaire "Mondes francophones" créée au Collège de France

Le Collège de France, institution parisienne vouée à la recherche et son enseignement, a annoncé mercredi la création d'une chaire "Mondes francophones", vouée à servir de "tribune" aux intellectuels parlant français de par le monde, avec comme titulaire l'écrivaine haïtienne Yanick Lahens.

"Ce n'est pas une chaire sur la Francophonie mais une chaire où des gens qui pensent et écrivent en français trouvent l'hospitalité chez nous", a déclaré Alain Prochiantz, administrateur du Collège de France, en annonçant la création de cette nouvelle discipline d'enseignement.

Le Collège de France, né en 1530, veut "donner une tribune et un nouvel espace d'enseignement et de recherche aux intellectuels et scientifiques majeurs des pays francophones", a-t-il expliqué.

L'institut public, voué à la recherche et son enseignement dans tous les domaines des sciences et des arts, entend également "dépasser les débats" sur la francophonie. "Il peut y avoir des contradictions sur l'idée dont on (la) conçoit", a admis M. Prochiantz, alors que des voix se sont récemment élevées pour exiger une francophonie plus africaine.

Le président français Emmanuel Macron avait à ce titre lancé, le 20 mars, une francophonie qu'il a voulue "décentrée" de la France et faisant la part belle à l'Afrique, berceau de l'actuelle expansion de la langue française.

Le président avait appelé à la création de chaires francophones dans les instituts d'enseignement. "Nous répondons à cette incitation", a reconnu l'écrivain français Antoine Compagnon, professeur du Collège qui a porté la création de la chaire.

D'autres chaires pourraient se créer sous peu, notamment à l'Académie royale de Belgique et à l'Université d'Aix-Marseille (France), a souligné Jean-Paul de Gaudemar, recteur de l'Agence universitaire francophone (AUF), partenaire du Collège dans la création de la chaire.

L'écrivaine haïtienne Yanick Lahens, prix Femina en 2014 pour "Bain de lune", a été élue titulaire et prononcera, le 21 mars 2019 en pleine Semaine de la francophonie sa "leçon inaugurale" qui, traditionnellement, ouvre un cours au Collège.

Yanick Lahens a "une expérience solide de l'enseignement, notamment à l'Université d'Etat de Haïti, et peut parler au public très abondant qu'elle aura ici", a souligné M. Compagnon. Les cours du Collège, très suivis sur place, sont également disponibles sur le site de l'institution, pionnier de l'enseignement à distance avec 4 millions de téléchargements par an.

Mme Lahens donnera un cours sur la littérature haïtienne. "Je voudrais montrer sa pluralité... Je trouve anormal qu'un jeune Haïtien en sache davantage sur l'Histoire de la France qu'un Français n'en sait sur Haïti", a souligné la romancière dans une courte vidéo.