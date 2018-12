Fréquentation touristique record à Taïwan en 2018

(Belga) Taïwan a accueilli en 2018 le nombre record de 11 millions de touristes étrangers sur son sol, a annoncé lundi son gouvernement, en dépit de la baisse du nombre de visiteurs chinois due à la crispation diplomatique avec Pékin.

Le nombre de touristes chinois à Taïwan s'est effondré depuis l'élection en 2016 de la présidente taïwanaise Tsai Ing-wen, issue d'un parti politique traditionnellement favorable à l'indépendance. Et les autorités chinoises ont intensifié leurs efforts pour isoler l'île sur la scène internationale. La Chine continentale et Taïwan sont dirigés par des régimes rivaux depuis 1949, après une guerre civile entre communistes et nationalistes. L'île n'est pas reconnue comme pays par l'ONU, mais se gère de façon autonome. Taïwan n'a cependant jamais déclaré son indépendance. Et Pékin la considère toujours comme l'une de ses provinces vouées à retourner dans son giron. Pékin a rompu les communications officielles avec le gouvernement de Mme Tsai et accru ses pressions militaires et diplomatiques sur l'île. Le nombre de groupes de touristes chinois se rendant sur l'île a plongé, alimentant l'idée selon laquelle Pékin jouerait aussi sur le levier du tourisme. Pour compenser le manque à gagner du secteur touristique taïwanais, Mme Tsai s'est lancée dans une offensive de charme en Asie, notamment en Asie du Sud et du Sud-Est afin de faciliter les voyages sur l'île. Cette stratégie appelée "politique en direction du Sud" a payé puisque Taïwan a accueilli dimanche son 11 millionième touriste étranger, en la personne d'un médecin japonais. L'île avait enregistré, en 2017, 10,7 millions de touristes étrangers contre 10,6 millions en 2016. Le gouvernement n'a pas encore rendu public le nombre de touristes par pays d'origine. Il est cependant acquis que Japonais et Chinois constituent encore les deux plus importants contingents.