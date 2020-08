Frontière USA-Mexique: la fermeture prolongée jusqu'au 21 septembre

(Belga) La frontière entre le Mexique et les États-Unis restera fermée jusqu'au 21 septembre, ont rapporté jeudi plusieurs médias mexicains.

Le Mexique était d'avis de prolonger la fermeture en raison de l'augmentation des cas de Covid-19 dans le sud-ouest des États-Unis, selon le ministre mexicain des Affaires étrangères, cité par plusieurs médias. La fermeture des frontières, entrée en vigueur le 21 mars, a déjà été prolongée à plusieurs reprises. Elle était actuellement étendue jusqu'au 21 août. Les États-Unis sont en tête de liste des pays les plus touchés au monde, avec plus de 5 millions d'infections au coronavirus et plus de 167.000 décès, selon le comptage de l'université Johns Hopkins. Le Mexique a enregistré jusqu'à présent plus de 542.500 infections et plus de 57.200 décès. (Belga)