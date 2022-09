Fuite dans les gazoducs Nord Stream: plus de la moitié du gaz a déjà fui

Plus de la moitié du gaz contenu dans les gazoducs Nord Stream 1 et 2, endommagés par un sabotage présumé en mer Baltique, s'est déjà échappé dans l'atmosphère, ont annoncé mercredi les autorités danoises.

"Une nette majorité du gaz est déjà sortie des tuyaux", a affirmé le directeur de l'autorité danoise de l'Énergie, Kristoffer Böttzauw, lors d'une conférence de presse. "Nous nous attendons à ce que le reste s'échappe d'ici dimanche", a-t-il ajouté.

Le ministre danois de la Défense avait estimé mercredi matin qu'en raison de fortes fuites, qui provoquent de vastes bouillonnements en mer, il faudrait attendre "une à deux semaines" pour entamer des inspections sur les ouvrages endommagés. Du fait de la guerre en Ukraine, les deux ouvrages n'étaient pas en service, mais ils étaient toujours remplis de gaz pour des raisons techniques.

Selon des organisations de défense du climat, Nord Stream 1 et 2, contenaient quelque 350.000 tonnes de gaz naturel -du méthane- générateur d'un important effet de serre néfaste au climat. Selon Greenpeace, cela correspond à l'effet de près de 30 millions de tonnes de CO2, soit plus des deux tiers des émissions annuelles du Danemark voisin. Objet de tous les soupçons après le sabotage présumé des gazoducs Nord Stream en mer Baltique, la Russie a contre-attaqué mercredi, pointant du doigt les États-Unis et réclamant une réunion du Conseil de sécurité de l'Onu.