Fusillade à Jacksonsville - Le suspect de la fusillade en Floride était un homme blanc

(Belga) Le suspect qui a ouvert le feu dimanche lors d'un tournoi de jeu vidéo à Jacksonville en Floride est mort et il n'y a pas d'autre suspect, a déclaré le shérif Mike Williams lors d'un premier point presse. Il s'agissait d'un homme blanc, a-t-il dit.

M. Williams a confirmé qu'il y avait eu plusieurs morts et blessés lors de l'incident, mais n'a pas précisé de nombre. D'après différents médias locaux, il y a quatre morts et onze blessés. Selon un joueur interrogé par le Los Angeles Times, Steven Javaruski, le tireur était l'un des participants perdants du tournoi. La police ne l'a pas confirmé. L'organisateur EA Sports Madden NFL a indiqué sur Twitter avoir connaissance d'un "événement" lors de son tournoi de Jacksonville. "C'est une situation terrible, et nous présentons nos condoléances les plus sincères à tous ceux affectés", a-t-il écrit. (Belga)