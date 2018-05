Fusillade à Panama City en Floride

(Belga) Une fusillade a éclaté mardi à Panama City en Floride, rapportent mardi plusieurs médias américains.

De nombreux coups de feu ont été entendus. Les forces de l'ordre, massivement déployées, encerclent une banque et un immeuble à appartements. Un suspect, qui avait tiré sur la police, s'y serait barricadé. Au moins une personne a été blessée dans la fusillade et emmenée à l'hôpital. Les faits seraient liés à un décès suspect, indique CNN sans donner plus de détails.