Fusillade à Pittsburgh - "Beaucoup de morts" et "beaucoup de blessés graves", dit Trump

Un tireur a ouvert le feu samedi dans une synagogue de Pittsburgh, dans l'Est des Etats-Unis, où les fidèles étaient rassemblés pendant le chabbat, faisant "beaucoup de morts", selon le président Donald Trump.

Le tueur a été appréhendé, placé en garde à vue et hospitalisé, ont indiqué des sources officielles. Donald Trump a immédiatement dénoncé le climat de "haine" aux Etats-Unis et dans le monde tandis que sa fille, Ivanka Trump, convertie au judaïsme, a jugé que l'Amérique était "plus forte" que les actes d'un "antisémite pervers et sectaire". Selon le président américain, cette fusillade, "qui ressemble définitivement à un crime antisémite", a fait "beaucoup de morts" et "beaucoup de blessés graves". Les médias américains, citant des sources policières, ont annoncé qu'au moins quatre personnes avaient été tuées. Certains avancent le chiffre de huit personnes décédées. Le directeur de la sécurité publique de Pittsburgh Wendell Hissrich a précisé qu'il y avait en outre six blessés, dont quatre parmi les forces de l'ordre. "La scène est terrible à l'intérieur", a-t-il ajouté devant les caméras, apparemment très ému. "C'est l'une des pires scènes de crime sur laquelle je me sois rendu, et j'ai été sur des accidents d'avion", a-t-il confié. Selon plusieurs médias, le tireur est un homme de 46 ans, nommé Robert Bowers, auteur de messages antisémites sur les réseaux sociaux. Il aurait proféré des menaces à caractère antisémite lors de l'attaque. La fusillade s'est déroulée dans la synagogue "Arbre de vie" (Tree of Life) où des fidèles étaient rassemblés pour le jour de repos juif du chabbat.