Fusillade à Pittsburgh - Merkel dénonce "la haine antisémite aveugle"

La chancelière allemande Angela Merkel a dénoncé samedi "la haine antisémite aveugle" après une fusillade dans une synagogue de Pittsburgh, aux Etats-Unis, qui a fait onze morts.

"Nous tous devons nous élever avec détermination contre l'antisémitisme. Partout", a affirmé la chancelière, selon une brève déclaration postée sur Twitter par le porte-parole du gouvernement allemand. La dirigeante, confrontée dans son pays à une résurgence de l'antisémitisme, a souligné que ses pensées allaient vers les familles des victimes, et souhaité "aux personnes blessées force et récupération". Selon le bilan officiel, 11 personnes ont été tuées dans cette fusillade et six autres blessées quand un tireur a ouvert le feu dans une synagogue dans cette ville de l'est des Etats-Unis. S'exprimant depuis l'Indiana, le président américain Donald Trump a indiqué qu'il ne devait "y avoir aucune tolérance pour l'antisémitisme".