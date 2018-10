Fusillade à Pittsburgh - Onze morts lors de la fusillade dans une synagogue, selon les médias américains

(Belga) Onze personnes ont été tuées samedi à Pittsburgh quand un tireur a ouvert le feu dans une synagogue de cette ville de l'est des Etats-Unis, ont rapporté les médias américains, en s'appuyant sur des sources locales.

Le Washington Post et la chaîne locale de CBS avancent ce nouveau bilan, alors qu'il n'y a toujours pas de chiffre officiel. S'exprimant depuis l'Indiana, le président Trump a indiqué qu'il ne devait "y avoir aucune tolérance pour l'antisémitisme". "L'antisémitisme et la persécution des juifs représentent l'un des traits les plus sombres et les plus ignobles de l'histoire humaine", a déclaré M. Trump depuis Indianapolis. "Il ne doit y avoir aucune tolérance pour l'antisémitisme ou pour n'importe quelle forme de haine religieuse", a-t-il ajouté. "C'est probablement l'attaque la plus meurtrière contre la communauté juive de l'histoire des Etats-Unis" et dans tous les cas depuis 2014, quand un tireur avait tué trois personnes dans un centre communautaire et une maison de retraite juifs du Kansas, a estimé dans un communiqué Jonathan A. Greenblatt, directeur de la principale association de lutte contre l'antisémitisme dans le pays, l'Anti-defamation League. (Belga)