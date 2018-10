Fusillade à Pittsburgh - Une attaque "antisémite horrible", selon Israël

(Belga) Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a exprimé samedi sa solidarité avec les Etats-Unis et les victimes d'une attaque "antisémite horrible" dans une synagogue de Pittsburgh, en Pennsylvanie, où un tireur a tué plusieurs personnes avant de se rendre.

"Nous sommes solidaires avec la communauté juive de Pittsburgh. Nous sommes solidaires avec le peuple américain face à cette violence antisémite horrible", a déclaré M. Netanyahu dans une vidéo publiée sur son compte Twitter. Donald Trump a immédiatement dénoncé le climat de "haine" aux Etats-Unis et dans le monde. Selon le président américain, le bilan de cette fusillade risque d'être "plus dévastateur" qu'annoncé initialement. Les médias américains évoquent au moins quatre morts. Refusant de confirmer ces chiffres, le directeur de la sécurité publique de Pittsburgh a ajouté qu'il y avait six blessés, dont quatre parmi les forces de l'ordre. "La scène est terrible à l'intérieur", a ajouté Wendell Hissrich devant les caméras, apparemment très ému. "C'est l'une des pires scènes de crime sur laquelle je me sois rendu, et j'ai été sur des accidents d'avion", a-t-il ajouté. Les motivations du tireur, qui a été placé en garde-à-vue, n'étaient pas connues dans l'immédiat. Selon plusieurs médias, il s'agit d'un homme de 46 ans, nommé Rob Bowers et auteur de messages antisémites sur les réseaux sociaux. Il aurait proféré des menaces à caractère antisémite lors de l'attaque. La fusillade s'est déroulée dans la synagogue "Arbre de vie" (Tree of Life) où des fidèles étaient rassemblés pour le jour de repos juif du chabbat. Le président Trump a déploré une "chose terrible", contre laquelle "quelque chose doit être fait". Il a notamment proposé de renforcer la législation sur la peine de mort contre les auteurs d'attaques sur des lieux de culte. (Belga)