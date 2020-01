(Belga) Une fusillade serait en cours vendredi à proximité de la base aérienne de MacDill à Tampa en Floride (sud-est des Etats-Unis), ont rapporté plusieurs médias américains.

La base, qui abrite le commandement américain chargé de vingt pays du Moyen-Orient et d'Asie centrale (l'"United States Central Command", ou Centcom) et le commandement des opérations spéciales ("United States Special Operations Command"), a été fermée. Plus de 15.000 personnes y travaillent. (Belga)