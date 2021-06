Fusillade au Texas: 14 personnes blessées, dont deux grièvement

Quatorze personnes ont été blessées, dont deux grièvement, lors d'une fusillade dans la nuit de vendredi à samedi à Austin, au Texas, a annoncé la police qui est la recherche de deux suspects.



Plusieurs tirs ont été rapportés vers 01H30 locales dans une rue très fréquentée du centre-ville, selon le chef de la police par intérim Joseph Chacon, qui a évoqué lors d'une conférence de presse des foules "telles qu'on en voyait avant le Covid".



L'enquête est en cours et il pourrait s'agir d'une dispute qui a dégénéré. Deux hommes sont activement recherchés, selon le responsable.



La police a appelé toute personne ayant des informations ou ayant pris une vidéo sur son téléphone portable à contacter les autorités.



"Le nombre de victimes a augmenté pour atteindre 14" personnes, contre 13 recensées auparavant, a affirmé M. Chacon.



Deux des personnes blessées sont dans un état critique, a-t-il précisé.



"Presque toutes ces victimes étaient des spectateurs innocents", a déclaré M. Chacon, tout en soulignant que l'enquête en était encore à ses débuts et qu'il s'agissait d'informations préliminaires.



Le chef de la police a tenu à rendre hommage à la rapidité avec laquelle les agents sont intervenus, procédant aux premiers secours et transportant certains des blessés à l'hôpital, ce qui a selon lui sauvé des vies.