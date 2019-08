Fusillade au Texas - Trump a vanté sa popularité lors d'une visite dans la ville endeuillée d'El Paso

(Belga) Parti au Texas pour rencontrer des victimes de la fusillade meurtrière d'El Paso, le président américain Donald Trump a rendu hommage aux médecins et infirmiers d'un hôpital avant de dériver hors de ce moment solennel pour leur mentionner ses nombreux supporteurs dans la ville.

"On parle de vous partout dans le monde", leur lance le président américain, d'après la vidéo de cet échange filmée mercredi à l'hôpital University Medical Center d'El Paso et diffusée jeudi par une chaîne locale. Puis, rapidement, il mentionne un meeting de campagne qu'il avait organisé dans cette ville du Texas en février. "Ca c'était de la foule", lâche-t-il, en affirmant qu'il y avait encore "deux fois plus" de supporteurs dehors. Dans le même souffle, il tacle le candidat démocrate à la présidentielle de 2020 Beto O'Rourke, originaire d'El Paso, qui avait organisé un meeting ce même jour de février pour protester contre sa venue. O'Rourke "le fou", poursuit Trump, "avait genre 400 personnes dans un parking". Ce n'est pas la première fois que M. Trump revient sur la question de savoir qui a rassemblé une plus grosse foule ce jour-là. L'homme d'affaires a déjà été critiqué par le passé pour des réactions publiques pouvant apparaître insensibles en temps de tragédie, comme lorsqu'il avait lancé des rouleaux d'essuie-tout à des habitants de l'île de Porto Rico, qui venait d'être frappée par un ouragan dévastateur en 2017. Mercredi, le président américain s'était rendu à El Paso pour rendre hommage aux victimes d'un jeune homme qui a tué samedi 22 personnes, en majorité hispaniques.