Fusillade contre une synagogue en Californie - La police enquête sur un tireur présumé de 19 ans qui aurait rédigé une lettre ouverte

(Belga) La police détient un homme blanc de 19 ans, John Earnest, résident de San Diego, dans le cadre de la fusillade visant une synagogue à une trentaine de kilomètres de la ville, faisant un mort et trois blessés. Le tireur présumé aurait rédigé une lettre ouverte annonçant son intention, rapportent les médias locaux, alors que la police enquête à son sujet.

La fusillade visant la synagogue près de San Diego en Californie (USA) est traitée comme un homicide à ce stade par la police qui enquête aussi sur des preuves de crime de haine et des violations des droits civils. La police locale a annoncé que le tireur présumé de 19 ans et n'était pas connu de ses services. D'après les médias locaux, il avait annoncé publiquement sur internet son intention de tuer des juifs. "Nous avons des copies de ses publications sur les réseaux sociaux et de sa lettre ouverte et nous les examinerons pour déterminer leur authenticité et savoir ce que cela apporte à l'enquête", a précisé le shérif du comté de San Diego, Bill Gore. Le texte présenté par les médias comme sur celui du tueur, lu par l'AFP, revendique comme inspiration celui écrit par Brenton Tarrant, un Australien suprémaciste blanc qui a tué 50 personnes dans l'attaque de mosquées le 15 mars à Christchurch (Nouvelle-Zélande). Le shérif a aussi indiqué que ses services oeuvraient avec le FBI et la ville de Escondido pour enquêter sur l'implication possible du tireur présumé dans un incendie dans une mosquée le mois passé, ne faisant pas de blessé. Après la fusillade dans la synagogue, une femme de 60 ans a succombé à ses blessures. Les autres blessés sont une mineure, le rabbin et un homme de 34 ans. Le président américain Donald Trump a condamné samedi "l'antisémitisme" et "la haine" après l'attaque. "Il est temps de passer à l'action, de déclarer une guerre déterminée (à l'antisémitisme), et pas de condamner mollement, ce qui permet aux forces de la haine de revivre les heures sombres de l'histoire", a estimé l'ambassadeur d'Israël à l'ONU, Danny Danon. Onze personnes avaient été tuées exactement six mois auparavant, le 27 octobre, dans une fusillade dans une synagogue de Pittsburgh, en Pennsylvanie (est des Etats-Unis). Il s'agissait de l'attaque la plus meurtrière contre la communauté juive jamais commise aux Etats-Unis. (Belga)