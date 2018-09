Fusillade dans le quartier des affaires à Cincinnati: "Il semble qu'il tirait de manière importante sur des victimes innocentes"

Un tireur, identifié comme étant Omar Perez, un homme de 29 ans possiblement atteint de troubles mentaux selon la police, a tué trois personnes jeudi à Cincinnati (Ohio) lors d'une fusillade au siège d'une banque, avant d'être abattu par les forces de l'ordre.



Les tirs ont commencé peu après 09H00 (13H00 GMT) dans le hall d'un immeuble d'une trentaine d'étages de la Fifth Third Bank, dans le quartier des affaires de Cincinnati.



Cinq personnes ont été blessées par balle. L'une d'elles est morte sur place et deux autres ont succombé plus tard à l'hôpital, ont indiqué les autorités.



Selon les premiers éléments de l'enquête, le tireur, abattu par la police après un échange de coups de feu, ne présentait aucun lien direct avec la banque.



Le chef de la police de Cincinnati, Eliot Isaac, a évoqué lors d'une conférence de presse la "possibilité" de "troubles mentaux" pour expliquer le geste d'Omar Perez, qui était armé d'un pistolet semi-automatique de calibre 9 mm, acheté légalement, et de quelque 200 cartouches.



Les enquêteurs cherchaient encore à éclaircir la façon dont il était parvenu à pénétrer dans le bâtiment, hautement sécurisé. "Selon la Fifth Third Bank, le tireur n'était pas l'un de ses employés", a confié par courriel à l'AFP une porte-parole de la police, Tiffaney Hardy.



L'intervention rapide de plusieurs policiers se trouvant dans les environs de la fusillade a notamment été saluée par le maire de Cincinnati, John Cranley, pour qui le bilan aurait pu être "bien pire".



"Il semble qu'il tirait de manière importante sur des victimes innocentes", a dit le maire lors d'une conférence de presse. "La police était sur place en quelques secondes, littéralement".



"C'est clairement un acte de violence grotesque à l'encontre de personnes innocentes et cela devrait tous nous inquiéter", a-t-il ajouté. "Ce n'est que trop fréquent à travers ce pays et nous, en tant que pays, devons trouver un moyen d'y mettre fin".



Un témoin non identifié, ouvrier dans la construction, avait raconté sur la chaîne WLWT avoir "vu des gens sortir en courant du bâtiment". "Il y avait des gars en costume allongés sur le sol, qui se cachaient derrière de grosses jardinières", a-t-il raconté.



Le gouverneur de l'Etat de l'Ohio, John Kasich, a déploré sur Twitter un "acte insensé de violence par arme à feu dans les rues de Cincinnati ce matin (jeudi)".



"Je félicite les forces de l'ordre, le personnel du service des pompiers et d'urgences médicales, qui sont intervenus promptement sur place, et j'adresse mes sympathies les plus profondes aux victimes innocentes de cette attaque violente", a-t-il ajouté.