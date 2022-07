Fusillade dans une école au Texas - Le chef de la police d'Uvalde démissionne du conseil municipal

(Belga) Plus d'un mois après la fusillade qui a coûté la vie à 21 personnes dans une école primaire d'Uvalde, au Texas, le chef de la police du district scolaire a démissionné de son poste de conseiller municipal, ont rapporté samedi des médias américains.

Cette décision a été prise "dans l'intérêt d'Uvalde", a écrit Pete Arredondo dans sa lettre de démission. "Le maire, le conseil municipal et le personnel de la ville doivent pouvoir continuer à agir sans distraction", a-t-il ajouté, selon Uvalde Leader News et ABC News. Le 24 mai dernier, un lycéen de 18 ans porteur d'un fusil d'assaut a tué 19 enfants et deux enseignantes dans l'école primaire Robb d'Uvalde. Le temps mis par la police - plus d'une heure - pour entrer dans la classe et tuer le tireur fait l'objet de vives critiques depuis le massacre. Le chef de la police du district scolaire a été suspendu la semaine dernière. Pete Arredondo avait été élu au conseil municipal le 7 mai, quelques jours seulement avant la fusillade, et avait prêté serment le 31 mai. (Belga)