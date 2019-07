Fusillade dans une plaine de jeu aux États-Unis: "C’est écœurant! Qui de normal fait ça?" (vidéo)

Absolument horrible ! C’est comme ça que la police décrit la fusillade qui a eu lieu dans une plaine de jeu dans le Missouri aux États-Unis. Un jeune de 16 ans a été touché au bras et un homme de 30 ans a reçu une balle dans la jambe.

Encore une, encore une fusillade aux États-Unis dans le Missouri. Des jeunes ont tiré dans une plaine de jeux faisant deux blessés. Il y a des images de vidéos surveillance de toute la scène. La police pense qu’il s’agit d’une fusillade ciblée. Le sergent de la police, Ron Martin, est ahuri: "C’est écœurant! Qui de normal fait ça?" Au total, trois hommes tirent dans la rue sur une camionnette blanche. "C’est choquant de voir trois hommes armés déchargé en plein jour. On voit des bébés qui ne savent même pas ce qu’ils font, ils jouent… Ça me brise le cœur de voir des gens profiter d’une soirée au parc. Des coups de feu retentissent et ça ruine absolument tout."

Heureusement personne n’a été touché dans le parc. Les enquêteurs ont trouvé du sang dans la camionnette. Celle-ci a été signalée comme volée et la victime n’a jamais été retrouvée. Dans les environs, un jeune de 16 ans a été touché au bras et un homme de 30 ans a reçu une balle dans la jambe. Plusieurs personnes ont été arrêtées.