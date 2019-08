Fusillade en Californie: le FBI ouvre une enquête pour "terrorisme intérieur"

(Belga) Un homme de 19 ans qui a tué trois personnes fin juillet en ouvrant le feu pendant un festival en Californie s'intéressait aux "idéologies violentes" et avait dressé une liste de cibles potentielles, a annoncé mardi la police fédérale, qui a ouvert une enquête pour "terrorisme intérieur".

Santino William Legan a tiré une quarantaine de balles avec un fusil d'assaut de type AK-47 pendant le Festival de l'ail, l'un des principaux rassemblements de gastronomie du pays, qui s'achevait le 28 juillet à Gilroy, une ville californienne de 50.000 habitants proche de San Francisco. Il a tué un enfant de 6 ans, une adolescente de 13 ans et un jeune homme de 25 ans avant de se suicider d'une balle dans la bouche, selon les conclusions du médecin légiste transmises à l'AFP. Treize personnes ont également été blessées. "Nous n'avons pas de conclusion définitive sur les mobiles du tireur" mais l'examen de ses appareils électroniques, toujours en cours, a montré qu'il "explorait les idéologies violentes", a souligné lors d'une conférence de presse John Bennett, agent du FBI (police fédérale américaine) chargé de l'enquête. Le policier n'a pas donné davantage de détails, expliquant seulement qu'il s'agissait de "diverses idéologies contradictoires" semblant plutôt incohérentes et "fragmentaires". Les enquêteurs ont également "découvert sur les appareils numériques du suspect une liste d'organisations qui auraient pu être des cibles potentielles", a ajouté M. Bennett. Par mesure de sécurité, il n'a pas souhaité identifier ces organisations, qui sont selon lui de nature religieuse, politique et gouvernementale et réparties dans tout le pays. Au vu de ces nouveaux éléments, "le FBI a ouvert une enquête pour terrorisme intérieur sur cette fusillade", a expliqué l'agent. Selon les premiers témoignages, le tireur avait semblé ouvrir le feu "au hasard" sur la foule rassemblée pour le festival de l'ail de Gilroy, où il avait pénétré en forçant une clôture. Le tireur portait était vêtu d'un gilet pare-balles et était équipé de plusieurs chargeurs de grande capacité, a précisé le chef de la police de Gilroy, Scot Smithee. Un fusil à pompe et d'autres munitions avaient été retrouvés dans sa voiture. Moins d'une semaine après ce drame, les Etats-Unis étaient endeuillés par deux nouvelles fusillades meurtrières, survenues au Texas et dans l'Ohio, qui ont fait au total 31 morts. Avant de commettre son carnage, le tireur d'El Paso (Texas), âgé de 21 ans, avait mis en ligne un pamphlet anti-immigrés reprenant les thèses racistes de la "suprématie blanche", critiquant notamment une "invasion hispanique du Texas". (Belga)