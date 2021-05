Fusillade en Californie: les drapeaux US en berne, le tireur s'est donné la mort

(Belga) L'auteur de la fusillade qui a eu lieu mercredi à San Jose en Californie (USA) s'est donné la mort, selon le récit des évènements fait par la shérif du comté de Santa Clara face aux journalistes.

"Je sais que quand le suspect a su que les forces de l'ordre étaient sur place, il s'est donné la mort. Nos agents étaient présents à ce moment-là", a indiqué Laurie Smith. Le porte-parole de la shérif a lui aussi précisé qu'il n'y avait pas eu d'échanges de tirs entre le tireur présumé et les agents des forces de l'ordre dépêchés sur place. Le tireur aurait retourné son arme contre lui après leur arrivée. Mercredi matin, un employé de la société locale de transport public VTA a ouvert le feu sur un site de maintenance et dispatching des véhicules de la société. Les autorités ont confirmé "au moins" 8 victimes décédées, en plus du tireur. Une source proche de l'enquête a identifié le tireur auprès de CNN et d'autres médias américains comme étant un homme nommé Sam Cassidy. Le FBI assiste les forces de l'ordre locales dans leur enquête. Des chiens renifleurs ont entre autres été amenés sur place pour détecter d'éventuels explosifs. Selon la chaîne CNN, un incendie s'est déclaré dans une habitation de San Jose environ au même moment que l'intervention des agents sur le site de VTA à la suite des tirs. Il pourrait s'agir du domicile du tireur, selon une source proche de l'enquête. Le président américain Joe Biden a réagi via une déclaration, indiquant qu'il reste beaucoup d'éléments à déterminer, mais qu'il est déjà certain "qu'au moins 8 familles ne seront plus jamais complètes". Les drapeaux américains seront en berne à la Maison Blanche et sur les bâtiments officiels ces prochains jours, un signe de deuil qu'il ordonne déjà pour la 5e fois depuis son entrée en fonction, à la suite de fusillades, a-t-il observé. "J'appelle le Congrès une nouvelle fois à agir et à écouter l'appel du peuple américain, y compris de la vaste majorité des détenteurs d'armes, à contribuer à mettre fin à cette épidémie de violence par arme à feu aux Etats-Unis", a ajouté le Démocrate, repris par CNN. (Belga)