Fusillade en Floride - Des centaines de manifestants pour un contrôle strict du port d'armes à Fort Lauderdale

(Belga) Des centaines d'élèves sont descendus dans les rues de Fort Lauderdale samedi pour demander des lois plus stricts encadrant le port d'armes à feu aux USA, après une fusillade mortelle dans un lycée de Floride.

Les survivants de la fusillade faisaient partie des participants à la manifestation, de même que des enseignants et représentants des pouvoirs publics de divers districts qui sont en faveur d'un contrôle des armes. La manifestation anti-armes survient après que Nikolas Cruz, 19 ans, a ouvert le feu dans les couloirs d'un lycée, faisant 17 morts dont une majorité d'adolescents, avant de s'enfuir en se mêlant à la foule. Il a été arrêté une heure plus tard. Depuis lors, les élèves se sont tournés vers les médias sociaux, la télévision et la rue pour exiger une réaction des autorités. Certains ont particulièrement visé les élus qui ont mené leur campagne politique avec des fonds du puissant lobby des armes à feu le National Rifle Association (NRA). "A tous les hommes politiques ayant reçu des dons de la NRA, Honte à vous", a crié Emma Gonzalez, une des survivantes. (Belga)