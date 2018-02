Fusillade en Floride - L'auteur de la tuerie en Floride faisait partie d'un groupuscule suprématiste

(Belga) L'auteur de la tuerie dans un lycée de Floride était membre d'un groupuscule d'extrême droite prônant la supériorité de la race blanche, a affirmé jeudi l'Anti-Defamation League (ADL), une association de lutte contre l'antisémitisme.

Selon cette organisation qui étudie la mouvance nationaliste aux Etats-Unis, Nikolas Cruz, 19 ans, participait régulièrement à des réunions avec ce groupuscule nommé "Republic of Florida". Le meurtrier présumé de 17 personnes dans son ancien lycée de Parkland s'entraînait notamment au tir avec les membres de ce groupe néofasciste revendiqué. Ceux-ci s'affichent sur les réseaux sociaux en tenue paramilitaire et brandissant des armes à feu. Nikolas Cruz "avait juste l'air d'un jeune homme blanc en difficulté (mais normal)", a déclaré Jordan Jereb, le chef de "Republic of Florida", au site The Daily Beast. M. Jereb a avancé l'hypothèse que M. Cruz aurait pu passé à l'acte par haine des juifs ou encore des femmes. "Nous ne sommes pas vraiment fans des juifs. Je pense qu'il y avait beaucoup de juifs à l'école avec lesquels il avait des problèmes", a-t-il estimé, toujours cité par The Daily Beast. Les Etats-Unis s'interrogeaient jeudi sur les raisons du passage à l'acte de M. Cruz, accusé de la pire tuerie commise dans un établissement scolaire américain depuis cinq ans.