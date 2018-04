Fusillade en Floride - Première plainte au civil contre le tireur de Parkland

(Belga) Un survivant du massacre du 14 février dans un lycée de Parkland en Floride, blessé aux jambes et au dos, a déposé mardi la première plainte au civil contre le tireur, Nikolas Cruz.

Anthony Borges, âgé de 15 ans et surnommé "Iron Man" pour avoir tenté de sauver des camarades de classe, a saisi un tribunal de Floride, visant le jeune homme de 19 ans qui a ouvert le feu au fusil semi-automatique dans le lycée Marjory Stoneman Douglas, tuant 17 personnes. Il accuse Nikolas Cruz de coups et blessures et réclame une compensation financière, notamment le remboursement de ses frais médicaux. La plainte vise également trois établissements de santé mentale de Floride qui ont traité Nikolas Cruz dans le passé. Ils sont accusés de "négligence" car ils "savaient ou auraient dû savoir que Cruz souffrait de maladie mentale et était une menace pour les autres". Depuis la fusillade, Anthony Borges a subi neuf opérations et a été hospitalisé pendant sept semaines. Il n'est toujours pas capable de parler. Malgré ses blessures, l'adolescent est parvenu le jour de la fusillade à fermer la porte d'une salle où se cachait une vingtaine d'étudiants, empêchant que le tueur y accède. Il refuse néanmoins d'être considéré comme un héros. "Je sais que l'on m'appelle Iron Man. Je ne le suis pas. Je suis un jeune de 15 ans qui a été blessé par cinq balles", avait-il indiqué dans une déclaration lue par son avocat lors d'une conférence de presse début avril. (Belga)