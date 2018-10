"Le suspect de la fusillade est en garde à vue": une fusillade près d'une synagogue aux Etats-Unis fait plusieurs victimes

Au moins quatre personnes ont été tuées samedi dans une fusillade près d'une synagogue à Pittsburgh, en Pennsylvanie, ont rapporté les médias américains. "Le suspect de la fusillade est en garde à vue. Nous avons de nombreuses victimes à l'intérieur de la synagogue, il y a trois officiers qui ont été touchés", a indiqué aux médias sur place un porte-parole de la police.



La télévision affiliée à la chaîne CBS a évoqué huit morts, dont deux policiers, tandis que Fox News Pittsburgh parlait de quatre personnes abattues près de la synagogue "Arbre de vie" (Tree of Life) où des fidèles étaient rassemblés pour un office.





La police dépêchée sur place



"Il y a un tireur dans la zone de Wilkins et Shady. Eviter le quartier", ont tweeté un peu plus tôt les services de sécurité publique de la ville.

L'agence fédérale chargée du contrôle des armes, tabac et explosifs, ATF, a précisé sur Twitter que des agents spéciaux se rendaient sur place.

Donald Trump s'est exprimé sur Twitter: "Je regarde les événements se dérouler à Pittsburgh. La police est sur place. Les gens du quartier doivent rester à l'abri. On dirait qu'il y a de nombreuses victimes. Dieu vous bénisse tous", indique le Président.

"Je regarde les événements se dérouler à Pittsburgh. La police est sur place. Les gens du quartier doivent rester à l'abri. On dirait qu'il y a de nombreuses victimes. Dieu vous bénisse tous."

Capture d'écran Google Maps



Plus d'informations dans quelques minutes



Vous devez Un tweet a été intégré à cet endroit.Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux pour afficher ce contenu.



Vous devez Un tweet a été intégré à cet endroit.Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux pour afficher ce contenu.



Vous devez Un tweet a été intégré à cet endroit.Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux pour afficher ce contenu.