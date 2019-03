Fusillades à Christchurch - Le tireur a séjourné en Turquie, Ankara enquête

(Belga) L'auteur présumé de l'attentat vendredi contre deux mosquées en Nouvelle-Zélande a effectué plusieurs séjours en Turquie où les autorités ont ouvert une enquête pour retracer ses activités et contacts, a indiqué un haut responsable turc.

L'individu, un extrémiste de droite australien, "s'est rendu à plusieurs reprises en Turquie et a séjourné pendant une longue période dans le pays", a déclaré ce responsable sans fournir de détails sur la fréquence, la durée ou la date de ces séjours. "Nous pensons que le suspect a pu se rendre dans d'autres pays (depuis la Turquie) en Europe, en Asie et en Afrique. Nous sommes en train d'enquêter sur les déplacements et les contacts du suspect à l'intérieur du pays", a ajouté cette source ayant requis l'anonymat. La Turquie a fermement condamné cette attaque, le président Recep Tayyip Erdogan y voyant le signe d'une "hausse de l'islamophobie" dans les pays occidentaux. Plusieurs médias turcs rapportent que le tireur a proféré des menaces à l'encontre de la Turquie dans un "manifeste" publié sur les réseaux sociaux et qu'il a inscrit des dates de défaites militaires de l'Empire ottoman sur les chargeurs de ses armes. Dans son "manifeste", il déclare notamment que la basilique Sainte-Sophie d'Istanbul, transformée en mosquée par les Ottomans après la prise de Constantinople en 1453 puis devenue un musée, sera "libérée" de ses minarets. Signe de l'émotion suscitée par cette attaque en Turquie, le vice-président turc Fuat Oktay et le chef de la diplomatie Mevlüt Cavusoglu vont se rendre en Nouvelle-Zélande dans les prochains jours, a annoncé le ministère turc des Affaires étrangères. (Belga)