Fusillades à Christchurch - Le Venezuela demande aux Etats-Unis de protéger son ambassade à Washington

(Belga) Le gouvernement vénézuélien a demandé jeudi aux Etats-Unis de protéger son ambassade à Washington, peu après un incident entre partisans et adversaires du président Nicolas Maduro devant la représentation diplomatique, a annoncé le ministre des Affaires étrangères Jorge Arreaza.

"Nous exigeons au Département d'Etat américain de remplir ses obligations en tant que signataire de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques et de protéger le bâtiment de l'ambassade du Venezuela à Washington, comme notre gouvernement protège" les installations des Etats-Unis à Caracas, a-t-il écrit sur Twitter. Depuis trois semaines, des groupes d'extrême gauche et des militants pacifistes favorables à Nicolas Maduro occupent l'ambassade jour et nuit, dénonçant la volonté de fomenter un "coup d'Etat" contre le président vénézuélien, des slogans comme "paix" ou "bas les pattes du Venezuela" apparaissant sur les pancartes. La police a arrêté jeudi trois personnes lorsqu'un groupe de Vénézuéliens s'en est pris à des militants qui essayaient de faire entrer de la nourriture dans le bâtiment. L'immeuble de quatre étages situé dans la capitale fédérale américaine est l'objet d'un bras de fer entre le gouvernement du président socialiste Nicolas Maduro et Juan Guaido, que les Etats-Unis, suivis par les gouvernements de plus de 50 pays, ont reconnu président par intérim du Venezuela. En janvier, Nicolas Maduro a annoncé la rupture des relations diplomatiques avec les Etats-Unis après la reconnaissance par Washington de l'opposant Juan Guaido, et ordonné la fermeture de l'ambassade et de tous les consulats sur le territoire américain. (Belga)