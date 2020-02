Fusillades dans les écoles aux Etats-Unis: certains professeurs sont ARMÉS et entraînés

Ce vendredi soir, l'émission Reporters (à suivre dès 19h45 sur RTL-TVI) vous mènera aux Etats-Unis où, face aux fusillades dans les écoles, certains professeurs sont maintenant entraînés à tuer.

Cette fusillade filmée dans une école aux Etats-Unis semble plus vraie que nature. Il s'agit en réalité d'une simulation. L'objectif est de mieux réagir face un tueur fou.

Certains veulent aller plus loin et proposent d'armer et de former les professeurs. "J'ai le sentiment que mon devoir n'est pas uniquement d'enseigner mais aussi de protéger la vie de mes élèves", dit l'un d'entre eux.

Dans les écoles, le débat fait rage entre les pour et les contre.

L'Amérique est régulièrement endeuillée par des fusillades en milieu scolaire, comme celles du lycée de Columbine (13 morts dont un professeur), de l'université de Virginia Tech dans l'Etat de Virginie en 2007 (32 morts), de l'école l'école primaire Sandy Hook en 2012 dans le Connecticut (26 morts dont 20 très jeunes enfants), ou du lycée de Parkland en 2018 (17 morts).

Enfin, le journal Washington Post révèle que plus de 214.000 élèves ont vécu une fusillade dans une école américaine depuis 1999.