G7 à Charlevoix - Donald Trump retire son soutien au communiqué du G7 et critique le Canadien Justin Trudeau

(Belga) Le président américain Donald Trump a annoncé qu'il ne soutenait pas en définitive le communiqué commun publié à l'issue du sommet du G7 au Canada samedi. Il blâme le pays voisin, emmené par Justin Trudeau, qualifié dans un tweet de "très malhonnête et faible", d'établir des droits de douane excessifs.

"Sur base des fausses déclarations de Justin lors de sa conférence de presse, et le fait que le Canada impose des droits de douane massifs sur nos fermiers, travailleurs et entreprises américains, j'ai ordonné à nos représentants américains de ne pas soutenir le communiqué alors que nous envisageons des tarifs sur les automobiles qui inondent le marché américain", a communiqué dans un long message posté sur Twitter le président américain en route vers Singapour. Le revirement de Donald Trump survient à la surprise générale, alors qu'un communiqué final, accouché dans la douleur par les leaders des sept pays les plus industrialisés de la planète, avait été annoncé quelques heures auparavant. A la clôture du sommet à La Malbaie, le Premier ministre canadien avait dénoncé les menaces commerciales des Etats-Unis "insultantes en quelque sorte" affirmant que des mesures de représailles de la part du Canada étaient prévues au 1er juillet. Les Canadiens sont polis et raisonnables, mais nous ne nous laisserons pas bousculer", avait suggéré alors M. Trudeau. Ces annonces fermes du voisin nord-américain ont incité le président Trump à qualifier M. Trudeau de "très malhonnête et faible" durant le sommet du G7, assurant que les tarifs américains étaient une réponse à ceux du Canada à hauteur de "270% sur les produits laitiers" (Belga)