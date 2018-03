L'acteur britannique Gary Oldman remporte l'Oscar du meilleur acteur pour sa performance dans le film "Les heures sombres", dans lequel il joue Winston Churchill, au début de la Seconde Guerre mondiale.

Etaient également en lice dans cette catégorie Timothée Chalamet, dans "Call Me by Your Name", Daniel Day-Lewis dans "Phantom Thread", Daniel Kaluuya dans "Get Out" et Denzel Washington dans "Roman J. Israel, Esq.".